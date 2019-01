In Gabon sventato tentativo di colpo di Stato, ma è caos

Roma, (askanews) - E' caos in Gabon: un gruppo di militari ha cercato di dare il via a una rivolta nel Paese - un apparente tentativo di colpo di Stato - proponendo di formare un "consiglio nazionale di restaurazione" della democrazia in assenza del presidente Ali Bongo Ondimba, che si trova lontano dal Paese da oltre due mesi in seguito a un ictus. Ma il tentativo è stato sventato, gli ammutinati sono stati arrestati o sono fuggiti, ha dichiarato un portavoce del governo.

Sono stati sparati colpi di arma da fuoco nella zona della Radio Televisione del Gabon, dove gli 'ammutinati' hanno fatto leggere un messaggio a Libreville annunciando la realizzazione del consiglio di restaurazione. Il messaggio chiede a esercito e popolazione di sollevarsi per la formazione di un consiglio nazionale di restaurazione che avrebbe lo scopo di garantire al popolo del Gabon una transizione democratica.

Intanto l'Unione Africana ha condannato con fermezza il tentativo di colpo di stato militare.