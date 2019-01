Tennis, Rafa Nadal pronto per conquistare gli Australian Open

Roma, 7 gen. (askanews) - Il tennista spagnolo Rafa Nadal, che doveva affrontare il francese Tsonga al torneo di Brisbane, dopo aver dato forfait, si prepara ora per il primo grande slam dell'anno, l'Australian Open, dove punta a vincere per il secondo anno consecutivo.

Il numero due della classifica Atp, dopo un intervento alla caviglia, si dice pronto alla grande sfida del torneo australiano, in programma dal 14 al 27 gennaio. Dove spera di alzare al cielo l'ambito trofeo.

"Lo spero. Farò del mio meglio, sono eccitato. Sono triste per non aver potuto partecipare al torneo di Brisbane ma penso di avere dei giorni buoni per allenarmi qua", afferma il tennista maiorchino in una intervista a "Tennis Australia".

"Sono contento di avere l'opportunità di allenarmi qua, di adattare il mio fisico alle temperature, al caldo. Credo di aver fatto un buon lavoro, resta una settimana dall'inizio degli Australian Open, resta una settimana di duro lavoro, ma davvero credo di essere pronto per fare bene".

In conferenza stampa, Nadal ha dichiarato che conquistare la vetta della classifica Atp, ricoperta al momento da Novak Djokovic, "non è il suo principale obiettivo".