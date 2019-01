Razzismo negli stadi, tifosi napoletani a Salvini: ok sospensione

Napoli (askanews) - "Sono assolutamente contrario alla chiusura degli stadi o di settori di stadi o al divieto di trasferta. Sospendere una partita chiudere uno stadio o una sarebbe una resa per lo Stato, se uno Stato non è in grado di garantire un gioco di sabato e di domenica vuol dire che non è in grado di fare il suo mestiere".

Contro i cori razzisti non è necessario chiudere gli stadi. È questo il parere del ministro dell'Interno, Matteo Salvini espresso nel corso di un incontro sulla sicurezza negli stadi, dopo gli scontri tra tifoserie di Inter e Napoli, che hanno causato anche la morte di una persona.

Il Salvini-pensiero, però non mette tutti d'accordo, soprattutto tra i tifosi. Askanews è andata a chiedere proprio ai sostenitori del Napoli cosa ne pensano in proposito.