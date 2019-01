Carige, Modiano: la nazionalizzazione è un'ipotesi astratta

Genova, (askanews) - L'ipotesi di una nazionalizzazione di Banca Cargie è "meno che non concreta, più che astratta. Se vi viene in mente un aggettivo che porti all'esclusione di questa ipotesi, è quello" ha detto il commissario straordinario di Banca Carige, Pietro Modiano, parlando a margine di una conferenza stampa, a Genova, convocata per presentare il rinnovo del servizio di tesoreria con la Regione Liguria.

"E' un'ipotesi più che teorica - ha sottolineato Modiano - che è

stata evocata dal decreto governativo per dire che qualunque cosa succeda a Carige, la banca non cadrà, fino all'ipotesi estrema che richiederebbe una ricapitalizzazione precauzionale. Ma, appunto, resta un'ipotesi astratta".