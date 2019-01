Sanremo, Baglioni presenta la sua seconda edizione del Festival

Roma, (askanews) - Claudio Bisio e Virginia Raffaele affiancheranno Claudio Baglioni, direttore artistico del Festival di Sanremo; sul palco tra gli ospiti - confermati al momento - Andrea Bocelli e il figlio Matteo, Giorgia ed Elisa. Nessun ospite non italiano, ha annunciato Baglioni, mentre la coppia Baudo-Rovazzi, già sul palco per Sanremo Giovani, replicherà come ospite a febbraio. Sono queste le novità annunciate da Baglioni, che ha indicato la musica come stella polare.

"Ci sono le conferme intorno alla centralità della musica e delle parole. Le canzoni sono una musica da fanteria, un'arte povera, ma riescono laddove tante altre cose non ce la fanno, riescono a creare una memoria. Sono un po' come delle stelle fisse, delle pietre dure, sono come dei profumi. La stella polare è la canzone,in quanto espressione diretta. Ho riportato il Festival in quella sua centralità, cercando di costruire intorno alla gara e al concorso un sistema spettacolare che fosse gradevole e narrativo".

Ventiquattro i cantanti in gara che si sfideranno dal 5 al 9 febbraio sul palco del Teatro Ariston. Ventidue i big e due i giovani che hanno già guadagnato un posto alla kermesse musicale vincendo il Sanremo Giovani di dicembre.

Siparietto, in conferenza stampa, tra Claudio Bisio e Virginia Raffaele. "Io non ho mai lavorato con Virginia, non vedevo l'ora di farlo. Ci siamo conosciuti una sera... avremmo dovuto fare Zelig insieme 25 anni fa....", ha detto Bisio.

"Sono contenta di lavorare con un mostro, non solo professionale, come Bisio", ha scherzato Raffaele.