Sanremo, siparietto Baglioni-Bisio-Raffaele sul numero '69'

Roma, (askanews) - Siparietto alla conferenza stampa della sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo, proprio sul numero 69, tra Claudio Baglioni e i due conduttori che lo affiancheranno sul palco dell'Ariston: Claudio Baglioni e Virginia Raffaele.

"Il 69 richiama la simmetria del sincronismo. Cerco sempre significati per le mie scelte, e dunque quest'anno sarà l'armonia al festival, come risultato, come approdo, come percorso per sposare elementi molto lontani tra loro". Lo ha detto il direttore artistico Claudio Baglioni, durante la tradizionale conferenza stampa a Sanremo. "Il 69 richiama anche lo ying e lo yang, l'avvicinamento degli opposti, che insieme formano l'accordo. Per questo ho voluto accanto a me fratello Sole e sorella Luna, Claudio Bisio e Virginia Raffaele", ha aggiunto Baglioni.