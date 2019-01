In anteprima il video animato dei Blugrana "Bellissimo"

Milano (askanews) - In anteprima "Bellissimo", il video del secondo singolo (dopo "Ora sei cosa sei?" del nuovo album dei Blugrana, in uscita la prossima primavera.

"Bellissimo" (scritta da Marcello Mautone, il cantante del gruppo, e arrangiata da Matteo Cavanna, il chitarrista) racconta di quanto spesso le persone si buttano via, schiacciate da una vita difficile e frenetica. Spesso, pur soffrendo, si cerca nell'autoesilio la soluzione ai problemi accorgendosi solo in seguito che non ci si salva mai da soli: a volte basta solo alzare lo sguardo e vedere una mano tesa, pronta ad aiutare. Per la band il brano è un omaggio a Lucio Dalla, poiché è stato scritto d'impulso da Marcello dopo un sogno che lo ha visto protagonista insieme al cantautore bolognese.

I Blugrana raccontano "Bellissimo" con queste parole: "Vivere al buio abitua gli occhi a rimanere chiusi ma il primo raggio di sole, doloroso allo sguardo, ridona la speranza a chi ha il coraggio di vivere con il proprio cuore nel taschino: tutto questo è . "bellissimo".

Il video, qui un ampio stralcio, è un racconto per immagini animate, con grafica a cura di Giulia Ripa e l'animazione di Francesco Castagnetti. Gli arrangiamenti creati da Matteo sono mirati ad esprimere i due stati d'animo della canzone: il grigiore interiore con una melodia lenta e delicata che caratterizza buona parte del brano e la rinascita dell'animo stesso con la scoperta di una vita migliore, diversa e colorata d'emozioni.