"E' sempre bello", singolo di Coez: presentazione a Milano e Roma

Roma, (askanews) - Dall'11 gennaio 2019 è in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali, il nuovo singolo di Coez "È sempre bello". In queste immagini l'evento di presentazione del nuovo singolo, che si è svolto in contemporanea a Milano e Roma, e che l'artista ha anticipato con un countdown.

Coez ha scelto di proiettare sulle mura di un edificio storico alle Colonne di San Lorenzo a Milano e a Roma sulla facciata del MAXXI, il videoclip di "È sempre bello", realizzato dagli YouNuts, che uscirà ufficialmente nei prossimi giorni.

L'artista nel 2019 celebra 10 anni di carriera solista e torna a un anno e mezzo dal successo dell'ultimo album "Faccio un casino", certificato doppio platino, e dal fenomeno de "La musica non c'è", il brano che ha collezionato 7 dischi di platino e 74 milioni di visualizzazioni.