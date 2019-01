Il presidente Cta Shapiro: presenza forte dell'Italia al Ces

Las Vegas (askanews) - "Il Ces riflette la rapida evoluzione dell'innovazione che migliora le nostre vite, innovazione che arriva da tutto il mondo. Abbiamo avuto una presenza molto forte dell'Italia, compreso l'ambasciatore che è stato qui a trovarci".

Lo ha detto ad askanews Gary Shapiro il presidente di Cta, la Consumer Technology association, l'associazione che organizza il Ces di Las Vegas, commentando la 52esima edizione della fiera dedicata alla tecnologia più influente al mondo.

"Siamo molto entusiasti per le innovazioni che arrivano dall'Italia e dall'Europa perché risolvono molti problemi fondamentali e provvedono anche all'intrattenimento, all'educazione, a soluzioni nuove per i trasporti e danno il via ad una nuova era in cui le tecnologie ci fanno risparmiare il nostro denaro, migliorano il nostro cibo, la nostra acqua e risolvono i problemi delle persone."