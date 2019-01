Pitti, una vetrina sull'Europa per il marchio canadese Mackage

Firenze (askanews) - L'Italia è una vetrina sull'Europa per Mackage, il marchio canadese di outwear, in grado di unire estetica e performance. Anche per questo il brand si è fatto fortemente notare alla novantacinquesima edizione di Pitti Uomo, con installazioni e un grande stand sotterraneo il cui tema è stato l'elemento che Mackage ama più sfidare: il ghiaccio.

L'iceberg, ha spiegto il cofondatore Eran Elfassy, è stato scelto come simbolo non solo dal punto di vista termico, ma delle sfide che attendono per il 2019 Mackage, distribuito ormai in venti Paesi. Il mercato principale resta il Nord America, ma in futuro nascerà un monobrand tra Italia, Francia e Regno Unito.

"I nostri capi - ha aggiunto l'altra fondatrice, Elisa Dahan - sono ideali nelle situazioni atmosferiche più diverse, comprese le temperature polari dell'alta montagna, ma sanno essere confortevoli e seducenti anche per la donna in ambiente urbano".

Mackage è distribuito in negozi selezionati in tre continenti, con negozi monomarca a New York, Toronto, Montreal, Vancouver e Chicago.