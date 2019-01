No Pants Day, la giornata in metro senza pantaloni

Roma, 14 gen. (askanews) - Una giornata all'insegna della libertà: domenica 13 gennaio è stato il "no pants day", celebrato in varie città soprattutto in Stati Uniti ed Europa. In sostanza, si va in metropolitana vestiti da inverno ma senza pantaloni o senza gonna, e soprattutto senza ridere. L'idea è nata nel 2002 dalla associazione Improv Everywhere, lo scopo, in teoria, sperimentare l'ebbrezza dell'anticonvenzionalità. Una forma di 'nudismo parziale' che crea scandalo ma solo un po'. Le immagini sono dalle metropolitane di New York City e di Berlino.