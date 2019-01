Conte in Niger: obiettivo comune contrastare traffico migranti

Niamey (askanews) - "Obiettivo comune è contrastare i traffici" di essere umani e "raccordare e congiungere gli sforzi". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa con il Presidente della Repubblica del Niger Issoufou Mahamadou a Niamey.

"Il Niger ha ruolo centrale, strategico, per la sicurezza e la stabilità del Sahel, per gli interessi dell'area del Nord Africa e anche per l'Europa - ha ricordato Conte -. La mia presenza è un atto di omaggio alla leadership del presidente Issoufou Mahamadou e ai risultati che sta conseguendo nella lotta al terrorismo.

"L'area del Sahel è flagellata da gruppi terroristici e il contrasto ai gruppi criminali che fanno traffici illegali anche in vite umane. Di qui il contributo e l'alimentazione del traffico di migranti irregolari, flussi migratori che vedono tante persone cadere nelle loro mani e spesso perdere la vita nel deserto o nel Mediterraneo. Non è questo che vogliamo".

Il premier ha aggiunto che "oggi è il primo giorno operativo per la missione G5 Saehl, è quella la direzione: l'Italia sta dando il suo contributo".