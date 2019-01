Crozza-Salvini: mi vesto anche da finanziere, anzi meglio di no

Roma, 15 gen. (askanews) -

Maurizio Crozza nei panni del ministro dell'Interno Matteo Salvini nella prima copertina del 2019 di "Che Fuori Tempo Che Fa" di Fabio Fazio su Rai1, definito "l'Arturo Brachetti del Viminale", che "cambia divisa delle forze dell'ordine a una velocità sorprendente".

"Mi vesto anche da pompiere, da guardia costiera, da bersagliere, da finanziere" ha detto scherzando il Crozza-Salvini, per poi aggiungere: "No da Finanziere meglio di no o dovrei chiedermi di restituire i 49 milioni della Lega e quindi... Bacioni agli Artigiani della Finanza!".