Discarica abusiva a Napoli: 20 tonnellate di rifiuti speciali

Napoli (askanews) - I finanzieri del comando provinciale di Napoli hanno scoperto e sequestrato, a Volla, un'area di oltre 1.500 metri quadri adibita a discarica abusiva di calcinacci e scarti di lavorazione edile.

In particolare, i militari della compagnia di Casalnuovo di Napoli hanno individuato un'area recintata, nella disponibilità di una società che opera nel settore dell edilizia, all'interno della quale erano ammassati cumuli di rifiuti speciali: oltre 20 tonnellate di materiale di risulta edile (bitume, tubi in plastica, materiali ferrosi, traversine ferroviarie) abbandonati sul terreno, in assenza di autorizzazione alla gestione dei rifiuti.

L'intera area e tutto il materiale presente sono stati sequestrati, mentre la proprietaria del terreno e l'amministratore della società sono stati denunciati all'autorità giudiziaria competente per attività illecita di gestione di rifiuti.