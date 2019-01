Gardaland strizza l'occhio a Disneyland con il Magic Hotel a tema

Roma, (askanews) - Gardaland strizza l'occhio a Disneyland Paris che propone hotel a tema a pochi passi dal suo parco divertimento, con ambientazioni magiche ispirate a Topolino o altre favole Disney, alcune molto suggestive, come Il Disney Sequoia Lodge, pensato come fosse uno dei grandi parchi naturali americani, in cui immaginare di incontrare il piccolo Bambi.

Il 31 maggio è prevista l'apertura di Gardaland Magic Hotel in cui Gardaland Resort, che ha già altre due strutture per i visitatori, offre anche 257 camere completamente tematizzate, abbastanza per diventare il primo polo italiano di hotel a tema: con foreste, maghi, unicorni alati e altre creature fantastiche. Chi sceglierà la stanza Foresta Incantata, ad esempio, potrà dormire ai piedi di un albero parlante, accanto a funghi giganti, fiori e intrecci di piante rampicanti. Gardaland sta selezionando il personale che per i tre hotel raggiungerà i 175 dipendenti tra fissi e stagionali.