Incidente sulla A18: tre morti tra cui un agente della polstrada

Roma, 15 gen. (askanews) - Grave incidente sulla A18 Catania-Messina, al km 12. Tre morti, tra i quali un agente della polizia stradale, Angelo Spadaro, assistente capo della sottosezione della stradale di Giardini Naxos (Messina), e feriti, tra cui un altro poliziotto, l'assistente capo Giuseppe Muscolino, soccorso in gravi condizioni.

Secondo le prime ricostruzioni la pattuglia della polizia e il veicolo che stava soccorrendo, sono stati travolti da un tir. Chiusa la carreggiata dell'A18, in direzione Messina, da Roccalumera a Tremestieri per consentire i rilievi. Per i mezzi pesanti uscita obbligatoria a Giardini Naxos, per quelli leggeri a Roccalumera.