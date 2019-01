May come nella scena del "Titanic", parodia davanti a Westminster

Londra, (askanews) - Un'attivista di Avaaz ha indossato i panni di Theresa May, scarpe leopardate comprese, e davanti a Westminster ha inscenato una parodia ispirata al "Titanic". Questa sera i parlamentari britannici voteranno, probabilmente affossandolo, l'accordo negoziato dalla premier britannica con Bruxelles.

L'attivista, con in testa una maschera di gomma che ritrae May, si sporge sul pontile di una nave chiamata Hms Brexit, ispirandosi così alla famosa scena del film di James Cameron, quando Rose (Kate Winslet) tiene le braccia aperte e "vola" con accanto il suo Jack (Leonardo Di Caprio). Peccato che davanti a lei ci sia già l'enorme iceberg, che distruggerà a breve la nave. In mano la ciambella di salvataggio con la scritta ironica "Il voto del popolo" (People's vote).