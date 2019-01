Migranti, Gatti: fermare Open Arms è come fermare un'ambulanza

Roma, (askanews) - Molti governi dell'Unione Europea si comportano da "fuorilegge" con i migranti, sottraendosi al dovere dell'accoglienza con l'intento di "sgomberare" il Mediterraneo dai presidi umanitari. È questa l'opinione emersa alla conferenza stampa "Non siamo pesci" tenuta da alcune ong e rappresentanti della Chiesa evangelica nella sede della Stampa Estera a Roma. Tra i relatori intervenuti, Riccardo Gatti capo missione di Proactiva Open Arms, a cui lunedì 14 gennaio la capitaneria di Barcellona ha impedito di prendere il largo per andare a soccorrere i migranti.

"Il fatto di fermarci è come fermare un'ambulanza perché gli ospedali non vogliono ricevere persone da soccorrere. Allora cosa facciamo? Fermiamo pure le ambulanze? Perché è questo quello che si rappresenta", ha affermato. "Quello che noi vediamo è la stessa dinamica che ha come obiettivo, da una parte cercare di non appoggiare quello che viene presentato come uno dei peggiori mali di questi anni, la migrazione qualcosa che viene presentata in maniera sempre molto tendenziosa ed evidentemente, ormai lo sappiamo, il fatto di far sparire evidenti testimoni scomodi", ha aggiunto.