Smantellata la banda che gestiva lo spaccio di marijuana a Bronte

Palermo, (askanews) - Operazione antidroga in provincia di Catania. Arrestate 12 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini della compagnia carabinieri di Randazzo, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, hanno consentito di accertare l'esistenza di un'organizzazione ben strutturata, finalizzata alla detenzione e alla vendita di marijuana a Bronte e nei territori limitrofi.

Tra febbraio e novembre 2017 sono state monitorate le dinamiche della piazza di spaccio, studiati i ruoli dell'organizzazione e i luoghi in cui veniva nascosta la droga, custodita in immobili rurali e terreni, lontano dagli occhi delle forze dell'ordine. Droga proveniente, secondo i carabinieri, da vari canali, come i quartieri Librino e Villaggio Sant'Agata di Catania, poi rivenduta nel territorio di Bronte con ricavi notevoli.