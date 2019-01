Battisti, Salvini: in cella fino all'ultimo dei suoi giorni

Oristano (askanews) - "Dopo 37 anni di champagne e spiagge a Rio de Janeiro finalmente è tornato in galera dove deve marcire un terrorista. Avete il mio impegno che il signore ad Oristano non lo vederete mai perché starà in galera fino all'ultimo dei suoi giorni". Lo ha detto Matteo Salvini in un comizio ad Oristano, in Sardegna.