Salvini: venerdì a Napoli, de Magistris pensi a problemi città

Cagliari (askanews) - "Sono in contatto con questura e prefettura e sarò entro 48 ore sul posto. Venerdì sarò in provincia di Napoli, la mattina prima in Abruzzo insieme ai famigliari delle vittime di Rigopiano, il pomeriggio ad Afragola e poi a Napoli". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini in una conferenza stampa alla Prefettura di Cagliari, dove ha presieduto il Comitato per la sicurezza e l ordine pubblico, sul caso delle "bombe" esplose nelle ultime settimane a Napoli, ultima quella davanti la pizzeria di Gino Sorbillo la scorsa notte.

"In questa manovra economica - ha spiegato Salvini - ci sono circa 400 milioni di euro per assunzioni di forze dell'ordine mai fatte negli anni precedenti, nel 2019 ci sono i tempi tecnici per scorrimento delle graduatorie, concorsi, formazione e arrivo in strada: questo vale per il sindaco di Napoli, Roma e qualsiasi altro. A Napoli in questa manovra economica ci sono i soldi per assumere 100 uomini della polizia locale in più ed è un unicum in tutta Italia: se un sindaco non se ne è accorto è impegnato a regalare documenti a chi non ne ha titolo, ma mi sembra che a Napoli ci siano un po di problemi di cui il sindaco si dovrebbe occupare, oltre che a fare polemica con il ministro", ha concluso il ministro.