Fausto Brizzi, dopo gli scandali il nuovo film, "Modalità aereo"

Roma (askanews) - Dopo che la Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta a carico di Fausto Brizzi, indagato per violenza sessuale, perché "il fatto non sussiste", si ritorna a parlare del regista per il suo lavoro. Aveva firmato il soggetto del film italiano che ha vinto la sfida di Natale al box office, "Amici come prima", e il 21 febbraio uscirà il suo nuovo film, "Modalità aereo", con Paolo Ruffini, Lillo, Violante Placido, Dino Abbrescia e Caterina Guzzanti.

Ruffini interpreta un imprenditore di successo che custodisce nel proprio cellulare tutta la sua vita. Un giorno si imbarca su un volo per Sidney e Lillo, che fa le pulizie nell'aeroporto, trova il suo telefonino e non lo restituisce. Durante le 24 ore di durata di quel viaggio ha la possibilità di vivere una giornata da riccone e da vip. Al termine di quella trasvoltata la vita di entrambi sarà completamente cambiata.

Una trama che ricorda un po' l'ultimo film del regista, "Poveri ma ricchissimi", che fu il maggiore incasso italiano nel periodo delle feste di Natale del 2017. "Modalità aereo" è prodotto dalla Casanova Multimedia di Luca Barbareschi con Rai Cinema. Quando scoppiò lo scandalo per le presunte molestie contro giovani attrici Barbareschi difese pubblicamente Brizzi, e ora ha un contratto per produrre tre suoi film.