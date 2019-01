Toti: il reddito di cittadinanza è ancora tutto da costruire

Roma, (askanews) - "Noi siamo pronti a collaborare anche perché è una legge dello Stato. Certo i centri per l'impiego devono ancora essere tutti strutturati, escono da un periodo molto lungo di trapasso tra lo Stato centrale, le Regioni a cui sono state affidate. Occorre un coordinamento, occorre capire quale sarà la platea, occorre incrociare le anagrafi".

A spiegarlo è stato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, a margine della Conferenza delle Regioni.

"Mi sembra un provvedimento e un progetto molto ambizioso - sottolinea Toti - non c'è dubbio che gli ammortizzatori sociali vadano riformati in questo Paese: ho molti dubbi sull'aggancio tra reddito di cittadinanza, formazione professionale e il mondo delle imprese, che è tutto da costruire. Se il reddito di cittadinanza si sostanzia e diventerà solo un assegno o qualche soldo dato a qualcuno che ha bisogno, non farà credo un gran bene all'economia o a quelle persone. Se invece diventa una forma di ammortizzazione sociale estesa, agganciata al mondo delle imprese e del lavoro, magari coinvolgendo gli enti di formazione, può diventare qualcosa di più ambizioso ma tutto da costruire".