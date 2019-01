Frega (Novartis): creare ecosistema dove emergano idee brillanti

Roma (askanews) - "Siamo in un ambito di completa trasformazione, dove da qui ai prossimi 10 anni faremo ricerca e faremo cure per i pazienti in maniera completamente diversa. In questa grandissima trasformazione non può essere più la singola azienda o il singolo gruppo, anche importante come Novartis, a trovare tutte le risposte. Il creare un ecosistema nel quale Novartis, o altre aziende, siano in grado di collaborare, dare spazio, dare la forza a chi ha idee brillanti di emergere sta diventando una grandissima necessità. Noi siamo veramente fieri di partecipare a questo processo di crescita, non solo per il bene di chi deve ricevere le cure, ma dell'intero ecosistema economico del Paese".

Lo ha detto Pasquale Frega, country president di Novartis Italia e Ceo di Novartis Farms, intervenendo a "BioUpper", la prima piattaforma italiana incubatrice di startup nel campo della medicina e delle scienze della vita, che per il terzo anno consecutivo ha assegnato fondi a progetti d'eccellenza con l'intento di trasformarle in iniziative imprenditoriali concrete.