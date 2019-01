Gb, il principe Filippo sotto shock dopo un incidente d'auto

Londra, (askanews) - E' sotto shock il principo Filippo, marito 97enne della regina britannica Elisabetta II, dopo un incidente d'auto nel quale la sua Land Rover si è rovesciata su un fianco. Il duca, che era al volante, è uscito illeso dalla vettura ma due persone che si trovavano in un altro mezzo coinvolto nello scontro sono state ferite leggermente.

L'incidente è avvenuto nei pressi della tenuta di Sandringham, in Norfolk, dove la coppia reale risiede durante il periodo natalizio, hanno riferito la polizia e Buckingham Palace. Due donne, la guidatrice e la passeggera della Kia che si è scontrata con la Land Rover, sono state portate in ospedale con ferite lievi ma sono state già dimesse. Secondo la Bbc l'auto di Filippo stava uscendo dal viale di Sandringham per immettersi sulla strada principale quando si è scontrata con la Kia.

Un testimone ha raccontato al quotidiano "The Sun" che Filippo è stato estratto dalla sua auto rovesciata "cosciente", ma "molto sconvolto e sotto shock". "Ho visto l'auto rovesciarsi" ha detto. La polizia del Norfolk ha sottoposto il principe all'alcol test, così come l'altra guidatrice, ma entrambi sono risultati negativi.