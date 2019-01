Maturità 2019, seconda prova mista: Latino e Greco al Classico

Milano (askanews) - Il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti ha annunciato con un video su Facebook le materie della maturià 2019 che ha alcune novità. La seconda prova scritta sarà multidisciplinare: Latino e Greco per il Liceo Classico e Matematica e Fisica per lo Scientifico.

Liceo delle Scienze umane opzione Economico sociale: Scienze umane e diritto ed Economia politica; Istituto tecnico per il turismo: Discipline turistiche e aziendali e Inglese; Istituto tecnico indirizzo Informatica: Informatica e sistemi e Reti; Istituto professionale per i servizi di enogastronomia: Scienza e cultura dell'alimentazione e Laboratorio servizi enogastronomici; Istituto professionale servizi per l'agricoltura: Economia agraria e dello sviluppo territoriale e Valorizzazione attività produttive e legislazione di settore.