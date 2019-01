Conte: dal riscatto di Matera parte il riscatto di tutto il Sud

Matera, (askanews) - "Da uomo del Sud e come presidente del Consiglio ho fiducia che quest'anno dedicato a Matera, capitale europea della Cultura, contribuisca ad accrescere la consapevolezza delle risorse che possono essere sprigionate in Basilicata e dall'intero meridione d'Italia. Dal riscatto di Matera parte il riscatto dell'intero Sud e per il Sud, perché il futuro sia qui,

sia ora. È questa la nostra ambizione"". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la cerimonia di apertura di Matera Capitale europea della cultura 2019.