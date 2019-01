Messico, scoppia oleodotto durante il furto di carburante

Almeno 21 persone sono morte e altre 71 sono rimaste ferite nell'incendio di un oleodotto in Messico, nel pieno dell'offensiva del governo contro i furti di carburante. L'incendio è avvenuto nella località di Tlahuelilpan, nello stato di Hidalgo, circa 100 chilometri a nord di Città del Messico, dove una perdita aveva attirato decine di abitanti venuti a recuperare carburante con secchi e taniche. "Mi rammarico profondamente per la grave situazione di cui soffre Tlahuelilpan a causa dell'esplosione di un oleodotto", ha dichiarato su Twitter il presidente messicano Andrés Manuel Lopez Obrador. I media hanno mostrato decine di persone trafugare carburante che si sversava di continuo grazie alla perdita; ore dopo sono state diffuse le immagini di un incendio, con persone terrorizzate in fuga o altre di corpi carbonizzati in piena notte. "Come sempre, rubare carburante è così - spiega questo residente - sappiamo i pericoli che si corrono". "Credo che queste vite avrebbero potuto essere salvate se i soldati avessero fatto il loro lavoro per tenerle lontane. Non fanno mai nulla, sono in pochi, ma non hanno mai detto 'allontanatevi, perché potrebbe causare ciò che ha causato'".