Nuovo singolo e video dei Maneskin "Fear for Nobody"

Roma, (askanews) - È in rotazione radiofonica "Fear for nobody", nuovo singolo in inglese dei Maneskin, estratto da "Il Ballo della vita" (uscito lo scorso 26 ottobre per Sony Music), progetto discografico con oltre 102 milioni di stream e già certificato doppio disco di platino, che ha debuttato al numero 1 della classifica Fimi/Gfk con 4 singoli in top ten.

Il video, ideato dalla band con la regia di Qwerty (Riccardo Paoletti e Corrado Serri), vede Damiano, Victoria, Ethan e Thomas protagonisti di una scena che si svolge a ritroso. I quattro ragazzi si trovano in una sala prove distrutta e lo spettatore ne potrà seguire la ricostruzione, intervallata da frame di live, attraverso un montaggio in reverse motion. Un effetto rewind dove il nastro che si riavvolge è anche un movimento metaforico per esprimere il messaggio della band: Fear for nobody, nota distintiva dei Maneskin.

La band si sta preparando a partire per il primo tour europeo che dal 6 febbraio toccherà Spagna, Svizzera, Francia, Belgio, Inghilterra e Germania e con piacere annuncia il sold out della data di Lugano e di quella di Londra che raddoppia. Inoltre, vista la grandissima richiesta, il live di Amburgo si sposta in una location più grande, il Nochtspeicher.

"Fear for nobody" è stato preceduto dagli inediti in italiano "Morirò da Re" (doppio disco di platino) e "Torna a casa", la ballata certificata triplo disco di platino, che ha debuttato al #1 della classifica ufficiale FIMI/GfK. Il brano, con oltre 38,9 milioni di stream su Spotify, è accompagnato dal videoclip, ideato dal gruppo insieme a Giacomo Triglia, che ad oggi conta più di 55 milioni di visualizzazioni. "Torna a casa" è anche la colonna sonora che chiude Baby, la nuova serie italiana originale Netflix.

I brani sono stati presentati con i live esplosivi de "Il ballo della vita tour", la tournée andata che, dopo il successo della prima tranche autunnale di 15 date conclusa il 20 dicembre a Milano e le date in Europa, vedrà la band tornare protagonista sui palchi dei più importanti club italiani con 18 nuove date dal vivo a partire dal 7 marzo 2019.