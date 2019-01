Israele inaugura il nuovo aeroporto di Eilat vicino al Mar Rosso

Eilat, 21 gen. (askanews) - E' stato inaugurato il Ramon Airport il nuovo aeroporto di Eilat, in Israele, che sostituisce i due scali esistenti, Eilat City Airport e Ovda Airport. Nato per rilanciare il turismo sul Mar Rosso e avere un'alternativa all'aeroporto di Tel Aviv, in caso di emergenze. Inizialmente ospiterà solo voli interni, ma a breve sarà uno scalo internazionale.

Alla cerimonia ufficiale ha preso parte anche il Primo ministro Benjamin Netanyahu.

L'aeroporto prende il nome da Ilan Ramon, primo astronauta israeliano morto nel 2003 nell'esplosione della navetta spaziale americana Columbia. La sua capacità iniziale è di due milioni di passeggeri all'anno, ma si stima che entro il 2030 potrà accoglierne fino a 4,2 milioni.

L'aeroporto si trova a circa 18 chilometri dalla stazione balneare israeliana d'Eilat e dal porto giordano di Aqaba. Tra le compagnie low cost che saranno presto operative nello scalo ci sono Ryanair, Wizz Air, EasyJet, Finnair e Ural Airlines.