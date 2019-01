Polemica dopo l'ennesima strage nel Mediterraneo con 117 vittime

Milano (askanews) - Tornano nel porto da cui sono partiti, a Misurata in Libia, i circa 100 migranti rimasti per ore in balia del mare fra i rimpalli di Malta e Italia e salvati infine da un mercantile della Sierra Leone.

Eppure "Il ritorno delle persone da acque internazionali verso la Libia è contro il diritto internazionale. Oggi non c'è alcun porto sicuro in Libia", ha commentato su Twitter l'inviato speciale dell'Unhcr per il Mediterraneo Centrale, Vincent Cochetel.

Dal Viminale intanto sottolineano il calo degli sbarchi - meno 94,3%, con appena 155 migranti sbarcati sulle nostre coste da inizio 2018 - per difendersi dalle polemiche riesplose dopo l'ennesima tragedia che ha riacceso il dibattito su un fenomeno tanto complesso e delicato come quello delle migrazioni. Nel weekend nel naufragio di un barcone al largo delle acque libiche sono morte 117 persone. Fra loro anche un neonato di soli due mesi.