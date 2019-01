Quanto e come hai mangiato? Te lo dico con un respiro

Milano (askanews) - Misurare e monitorare il proprio metabolismo con un respiro. Questo piccolo dispositivo si chiama Lumen, è stato ideato da una startup israeliana, ed è in grado di raccogliere una serie di dati sul nostro corpo semplicemente attraverso il respiro. Come, lo ha raccontato ad askanews Dror Cedar, che quest'anno ha portato la sua startup al Ces di Las Vegas, la fiera della tecnologia organizzata da Cta.

"Ti dice se il tuo corpo sta bruciando grassi o carboidrati in tempo reale. Quando si fa la misurazione al mattino si può vedere l'impatto di cosa hai mangiato il giorno precedente, dell'attività sportiva, del sonno, e noi attraverso questo costruiamo un piano alimentare personalizzato, per perdere peso o anche solo per avere una vita più sana", ha spiegato.

Una volta soffiato nel dispositivo l'app dedicata elabora i dati e dà il suo verdetto.

"Non c'è bisogno di chiedersi quanti carboidrati c'erano negli spaghetti mangiati ieri o quante calorie ho bruciato camminando o correndo, o se ho dormito bene o male, per la prima volta puoi vedere cosa sta succedendo nel tuo corpo".