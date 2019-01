Claudia Gerini e Massimo Ghini contro la malnutrizione infantile

Roma, (askanews) - Garantire un'alimentazione adeguata ai bambini delle famiglie in povertà e fornire sostegno medico per monitorarne lo stato di salute è l'obiettivo principale della campagna "C'era una volta la cena", promossa da Helpcode Italia Onlus con la consulenza scientifica dell'Ospedale Gaslini di Genova.

A "metterci la faccia" con un video-appello anche due dei principali testimonial della onlus, Claudia Gerini e Massimo Ghini, che hanno voluto contribuire a sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema della malnutrizione infantile.

In Italia, sono circa 1 milione e 300 mila i minori che vivono in condizioni di povertà assoluta non riuscendo ad alimentarsi in modo adeguato. Helpcode Italia Onlus - organizzazione no profit da oltre 30 anni impegnata, in Italia e nel mondo, per migliorare le condizioni di vita dei bambini attraverso attività di sostegno, diretto e indiretto, al loro benessere, alla loro educazione ed al loro sviluppo - ha lanciato la campagna di raccolta fondi, con il patrocinio del Coni, della Lega Pallavolo Serie A e il sostegno della Lega Arbitri e della Lega Serie A di calcio, che può essere sostenuta fino al 3 febbraio 2019 inviando un sms o telefonando da rete fissa al numero solidale 45585.