"Lino Banfi ambasciatore all'Unesco", Salvini: e Jerry Calà?

Roma, 22 gen. (askanews) - "Lino Banfi. Di Maio ha annunciato Lino Banfi ambasciatore dell'Italia all'Unesco, va bene. E Jerry Calà? E Renato Pozzetto? E Umberto Smaila? Apriamo questo dibattito. Scherzi a parte, sorridiamo, perché l'Italia è così bella che chiunque la può difendere, apprezzare e valorizzare in giro per il mondo": così il ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, in diretta Facebook dalla Tiburtina a Roma, dove è andato a controllare se l'ex fabbrica della penicillina è stata nuovamente occupata dopo lo sgombero del 10 dicembre.