Reddito cittadinanza, Casaleggio: oggi mio padre sarebbe contento

Roma (askanews) - "Oggi mio padre sarebbe contento, il reddito di cittadinanza era una delle sue idee forti": lo ha detto Davide Casaleggio, figlio del cofondatore del Movimento 5 stelle, prendendo la parola allo spazio eventi Nazionale, dove è in corso la kermesse organizzata per celebrare il varo del decreto sul provvedimento simbolo del M5S.

Il discorso del presidente dell'associazione Rousseau si è concentrato sul tema delle trasformazioni sociali imposte dalle tecnologie. "È sempre accaduto che il lavoro cambiasse ma prima accadeva al massimo nell'arco di una generazione, ora c'è una accelerazione che non c'è mai stata prima. Non possiamo appoggiarci a un sistema di formazione basato sulle idee del 900", ha ammonito Casaleggio, che ha messo in guardia anche dal rischio di opporsi alla crescita di produttività portata dallo sviluppo delle nuove tecnologie.

L'imprenditore ha citato la gestione automatizzata del packaging in Amazon, le auto e i camion a guida autonoma: "Non possiamo fare battaglie di retroguardia ma anticipare i problemi sociali che queste cose portano con sé".