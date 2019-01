Allerta neve prorogata fino a domani in Liguria: bufera a Genova

Genova, 23 gen. (askanews) - La Protezione Civile della Regione Liguria ha prorogato fino alle 6 di domani mattina l'allerta gialla per neve su tutto il territorio regionale. Dalle prime ore della mattina una leggera coltre bianca ha ricoperto l'entroterra di Genova e Savona, in particolare le valli Stura e Orba dove sono già caduti oltre 10 di centimetri di neve.

Poco dopo mezzogiorno la neve ha fatto la sua comparsa anche nel centro di Genova, dove è in corso una vera e propria bufera e nei quartieri collinari i fiocchi stanno già iniziando ad attecchire al suolo. Per le prossime ore sono attese ulteriori nevicate in tutto l'entroterra della Liguria, con possibili sconfinamenti sulla costa tra Genova e Albisola, in provincia di Savona.