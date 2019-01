Ambar, ventenne designer del logo della Gmg di Panama

Panama, (askanews) - Ambar Calvo, studentessa di architettura all'Università di Panama, classe 1999, è la designer del logo della Giornata Mondiale della Gioventù, che si è aperta a Panama e che vede la partecipazione di oltre 100mila pellegrini provenienti da tutto il mondo. L'abbiamo incontrata per raccontarci cosa rappresenta il logo.

"Il logo della Giornata possiede diversi elementi che costituiscono un messaggio. Il simbolo principale è la città di Panama, con il suo Canale, emblema della terra panamense. C'è poi la Vergine Maria, in stato di gravidanza, e questa è invece la croce pellegrina. Il canale produce un cammino, un cammino che si intreccia con quello di Maria. E i cinque punti... sono i cinque continenti".

A Panama arriva anche Papa Francesco. Ambar racconta con quali sentimenti si appresta a riceverlo: "E' un'emozione molto forte. Credo che per un paese così piccolo come Panama, aver non solamente il Papa ma tutti i giovani del mondo, sia qualcosa di veramente bello. Sono molto grata di vivere questa esperienza qui a Panama".