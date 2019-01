Card. Bassetti su Castelnuovo: attenti ai metodi "spicciativi"

Panama (askanews) - Sulla questione dello sgombero a Castelnuovo di Porto è intervenuto il Cardinale Gualtiero Bassetti, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana che giovedì mattina a Panama ha presieduto la messa e incontrato un migliaio di giovani arrivato nel paese centroamericano per la Giornata Mondiale della Gioventù. "Io non so di preciso cosa sia successo Castelnuovo di Porto, ma da quello che ho capito sono preoccupato perchè mi sembra che certi problemi vadano risolti tenendo conto prima di tutto della condizione delle persone, della loro fragilità. I nostri centri di accoglienza non hanno solo lo scopo di accogliere, ma l'accoglienza va anche integrata, non basta dare un pezzo di pane, bisogna dare istruzione e strumenti per integrarsi. Questo significa rispetto della persona umana, ogni persona umana è un altro te stesso, bisogna stare attenti ai metodi spicciativi, le leggi vanno applicate alla situazioni concrete. Vorrei invitare a tenere conto di questi criteri che noi come Chiesa ci siamo proposti nell'accoglienza" ha spiegato il Cardinale.