Cattaneo: qualità dell'aria Lombardia oggi migliore di 20 anni fa

Milano (askanews) - "Oggi i cittadini hanno l'impressione che l'aria che respirano sia molto peggio di quello che era dieci o vent'anni fa. Non è così". Lo ha detto l'assessore della Lombardia all'Ambiente e al Clima Raffaele Cattaneo, a margine della conferenza stampa di presentazione del rapporto Arpa 2018 sulla regione. "Già oggi - ha aggiunto Cattaneo - noi respiriamo un'aria migliore di quella che respiravamo qualche anno fa, e questo miglioramento deve continuare, sta continuando e deve continuare. Con l'impegno di tutti, perché c'è in gioco la salute di tutti, quindi senza abbassare la guardia, ma anche senza allarmismi: non è spaventando le persone che le aiuteremo a fare le scelte migliori, ma è rendendole consapevoli della realtà: stiamo chiedendo sacrifici ai cittadini, per esempio di lasciare a casa l'auto quando la situazione dell'aria è critica, ma tutti questi sacrifici servono, stanno migliorando la qualità dell'aria nell'interesse della salute di tutti. Quindi bisogna continuare su questa strada".