Fedez e Sanremo: mi fa paura ma sarebbe un grande onore

Milano (askanews) - "Su Sanremo non so nulla, davvero... Mi piacerebbe ma mi fa molta paura quel palco, però sarebbe un grande onore esserci".

Così Fedez, intervistato da askanews a Milano a margine della presentazione del suo nuovo album "Paranoia Airlines" (in uscita il 25 gennaio 2019), a proposito di una possibile partecipazione come ospite al festival di Sanremo.

"Un paio di anni fa avevo accompagnato Lorenzo Fragola e mi sono immaginato su quel palco e non ce la farei - aveva dichiarato prima in conferenza stampa - uno dei miei punti deboli è che fa tremendamente paura cantare in Tv, perché un contesto completamente diverso rispetto al concerto. Quindi lo farei ma lo vivrei molto male, ma per me non per il contesto Sanremo".