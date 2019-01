Il Papa a Panama, le tappe della visita

Panama, (askanews) - Cinque giorni, sette discorsi, tre omelie, l'abbraccio ai giovani di tutto il mondo, l'incontro con le autorità e la popolazione panamense. Viaggio di Papa Francesco a Panama, per la Giornata Mondiale della Gioventù. Una visita che, oltre all'aspetto pastorale, assume anche la dimensione di un viaggio ufficiale come capo di Stato.

Ecco le tappe che Bergoglio compie nella capitale del Paese centroamericano.

Francesco risiederà presso la Nunziatura apostolica , vicino al parco Natural Metropolitano. Ricca l'agenda della prima giornata del Pontefice a Panama.Si inizia con la cerimonia di benvenuto al Palacio de las Garzas, il palazzo presidenziale. Qui Francesco viene ricevuto dal presidente Juan Carlos Varela. A seguire Bergoglio incontra le autorità, il corpo diplomatico e i rappresentanti della società nel Palazzo Bolivar, sede del ministero degli Affari Esteri. L'incontro con i vescovi del Centroamerica si tiene invece nella Chiesa di San Francesco di Assisi. A conclusione della giornata il Papa incontra i giovani, a Campo Santa Maria la Antigua, per la cerimonia di accoglienza della Gmg.

Venerdì 25 gennaio il Papa confessa alcuni giovani nel carcere minorile Las Garzas de Pacora, a un'ora di distanza dalla città. Nel pomeriggio, la Via Crucis con i giovani nella Cinta Costera, mentre sabato 26 gennaio Francesco presiede la messa nella cattedrale di Santa Maria la Antigua, dove incontra i sacerdoti, consacrati e i movimenti laicali. In serata la veglia con i giovani a Metro Park. Ultima giornata, domenica 27 gennaio, il Papa presiede la messa conclusiva della Giornata Mondiale della Gioventù, dove annuncerà il luogo e la data del prossimo raduno. A seguire Francesco visita la casa Hogar del Buen Samaritano. In serata, la partenza per Roma. L'arrivo del Papa in Italia è previsto nella mattinata di lunedì 28 gennaio.