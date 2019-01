Nino Lo Bianco (Bip): contro la crisi si investa sul digitale

Milano (askanews) - Come affrontare il rallentamento dell'economia che potrebbe sfociare in uan nuova recessione? Askanews lo chiede a Nino Lo Bianco, presidente di Business Integration Partners, la più importante società italiana di consulenza.

Dalla crisi dell'auto con pesanti ripercussioni sull'industria manifatturiera italiana per arrivare alle sempre più esigue risorse impiegate per la transizione delle imprese verso il digitale, l'analisi di Lo Bianco mette in evidenza le criticità del nostro sistema economico; lasciando però intravvedere anche le possibili strategie positive sia sul breve sia sul lungo periodo.