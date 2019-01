Ufficiale, Balotelli al Marsiglia ma i tifosi lo bocciano

Marsiglia (askanews) - Mario Balotelli è un nuovo giocatore dell'Olympique Marsiglia. Dopo aver effettuato le visite mediche, l'attaccante italiano ha firmato l'accordo. Per lui un contratto di sei mesi a 3 milioni di euro. Ma il giocatore è bocciato dai tifosi. Lui impassibile durante la conferenza stampa di presentazione ha replicato così:

"So che la tifoseria del Marsiglia è molto pretenziosa e ha un tifo molto buono e molto bello e si aspettano tanto dai giocatori, ma questa è una cosa per me normale e giusta. Spero di poterli rendere felici, dalla prima volta che gioco fino all'ultima e a livello caratteriale penso che siamo anche simili: io sono simile alla gente di Marsiglia, quindi su quello non dovrebbero esserci problemi".