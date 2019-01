Appello Regioni: su reddito, rischio caos operativo incredibile

Roma, (askanews) - "Non ci è chiaro come funzionerà tutta questa trafila di assunzioni, in parte di nuovi dipendenti presso i centri per l'impiego, tenete conto che stiamo ancora aspettando i 1.600 che già dovevano arrivare alle Regioni, ora si parla di altri 4.000, benissimo, quindi 5.600 ulteriori figure che vanno a rafforzare i centri per l'impiego. Poi si parla di queste migliaia di navigator, non riusciamo a capire da dove verranno, chi li formerà, con quali funzioni, c'è una preoccupazione legittima rispetto al rischio che il sistema non funzioni quando dovrà entrare in operatività e mancano pochissime settimane": lo ha affermato Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza delle Regioni e governatore dell'Emilia Romagna, al termine della riunione del 24 gennaio 2019 che ha affrontato il decreto che introduce il reddito di cittadinanza.

"Noi abbiamo bisogno di essere coinvolti e di provare a confrontarci perchè noi rischiamo - e l'avviso ai naviganti e non ai navigator lo voglio lanciare subito - un caos operativo incredibile", ha aggiunto Bonaccini.