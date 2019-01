"Artemis Fowl", primo trailer del film Disney diretto da Branagh

Roma, (askanews) - È uscito il primo trailer del film Disney diretto da Kennet Branagh "Artemis Fowl", ispirato al primo libro dell omonima serie firmata da Eoin Colfer, nelle sale italiane dal 19 settembre 2019.

Discendente di una lunga stirpe di menti criminali, il geniale dodicenne Artemis Fowl è protagonista di un avventura fantastica e avvincente mentre tenta di ritrovare il padre misteriosamente scomparso. Con l aiuto della sua fedele guardia del corpo Leale, Artemis parte per ritrovarlo e così facendo scopre l esistenza di un antica civiltà nascosta: il mondo incredibilmente avanzato delle fate. Ipotizzando che la scomparsa di suo padre sia collegata in qualche modo a questo mondo segreto, lo scaltro Artemis escogita un piano pericoloso che lo coinvolgerà in un duello di astuzia contro le potentissime fate.

Adattato per il grande schermo dal pluripremiato drammaturgo Conor McPherson, il film vede l esordiente Ferdia Shaw nel ruolo di Artemis Fowl, mentre Lara McDonnell ("Scrivimi Ancora") interpreta il Capitano Spinella Tappo, un elfa esuberante e piena di energia che viene rapita da Artemis, il quale chiede come riscatto l oro delle fate.

Nella città di Cantuccio, situata nel mondo sotterraneo delle fate, la vincitrice dell Oscar Judi Dench ("Skyfall") interpreta il Comandante Tubero, leader del reparto di ricognizione della LEPrecupero, il corpo di polizia delle fate, mentre Josh Gad ("La Bella e la Bestia") veste i panni di Bombarda Sterro, un nano cleptomane che cerca di salvare Spinella.

In superficie Nonso Anozie ("Cenerentola") interpreta Leale, la guardia del corpo della famiglia Fowl, Tamara Smart ("Una Strega Imbranata") è sua nipote Juliet, mentre Miranda Raison ("Assassinio sull Orient Express") interpreta Angeline, la madre di Artemis.

Il cast comprende inoltre Josh McGuire ("Questione di Tempo"), Hong Chau ("Downsizing - Vivere Alla Grande"), Nikesh Patel ("Attacco al Potere 2"), Michael Abubakar ("Trust Me"), Jake Davies ("X+Y"), Rachel Denning ("Doctor Who"), Matt Jessup ("Dread"), Simone Kirby ("Alice Attraverso lo Specchio"), Sally Messham ("Allied - Un Ombra Nascosta") e Adrian Scarborough ("Les Misérables").

Il film è prodotto da Kenneth Branagh e Judy Hofflund, mentre Matthew Jenkins e Angus More Gordon sono i produttori esecutivi.