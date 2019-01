L'auto papale sbanda per evitare un uomo con bandiera venezuelana

Roma, (askanews) - La crisi che sta attraversando il Venezuela, nel caos dopo che Juan Guaido, esponente dell'opposizione, si è autoproclamato "presidente" ad interim sfidando Nicolas Maduro, irrompe anche a Panama, dove il Papa è arrivato per la Giornata mondiale della gioventù.

Mentre il corteo delle auto del Pontefice percorreva la strada dall'aeroporto alla capitale, un uomo è corso in mezzo alla strada sventolando una bandiera venezuelana e costringendo l'autista di Francesco a una improvvisa sterzata per evitarlo.

Il Papa, che ha sempre evitato di criticare Nicolas Maduro, ora assiste a distanza ravvicinata allo scontro tra Guaido e il presidente in carica che denuncia un "colpo di Stato" sostenuto, tra gli altri, dai presidenti di Stati Uniti, Brasile e Argentina, non esattamente "amici" del primo Pontefice latino-americano. È prevedibile che in questi giorni Francesco si esprima sulla crisi venezuelana, anche perché alla Gmg panamense sono accorsi numerosi ragazzi dal Venezuela.