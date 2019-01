Congresso +Europa, Della Vedova: "Una sfida controcorrente"

Milano, 25 gen. (askanews) - Al via a a Milano il primo congresso di +Europa, che da lista alle ultime politiche si dà ora la struttura e la forma di un partito. In campo ci sono il radicale Marco Cappato, il coordinatore uscente e già deputato Pdl nonchè sottosegretario nei governi Pd Benedetto Della Vedova, il deputato Alessandro Fusacchia, già collaboratore di Emma Bonino.

"Con la mia candidatura - ha spiegato Benedetto Della Vedova - porto la posizione di chi ha creduto in questo progetto prima ancora che nascesse e che crede fermamente che +Europa sia l alternativa, nel nome dell Europa, per cambiare l Italia in una prospettiva di libertà e democrazia". Sosterrete l'iniziativa di Calenda per le Europee? "C è il congresso e ne discuteremo".

Quanto alle polemiche sul boom del tesseramento, in particolare

da aree del Sud dove +Europa non ha brillato alle ultime

polemiche, "abbiamo scelto un congresso aperto a tutti gli

iscritti e si sono iscritti in tanti e questo credo che sia

risultato importante. Chi arriva in +Europa è perché accetta la

sfida di andare controcorrente, con i giallo-Verdi al 70% questa

non è una posizione facile".