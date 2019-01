La speranza a bordo della Sea Watch: "Siamo arrivati in Italia"

Roma, 25 gen. (askanews) - I migranti a bordo della Sea Watch 3, la nave della ong al largo delle coste siciliane per proteggersi dal maltempo con 47 migranti a bordo soccorsi in mare nei giorni scorsi, sperano di sbarcare presto in un porto italiano. Nonostante il no del ministro dell'Interno Matteo Salvini che insiste nella sua linea di porti italiani chiusi alle navi delle ong.

A bordo, invece, c'è la speranza di essere quasi arrivati a destinazione dopo un pericoloso viaggio attraverso il Mediterraneo in tempesta.

"Oggi sono felice di essere arrivato in Italia - dice uno dei migranti, originario della Guinea - la strada per arrivare qui è stata difficile, davvero difficile e molto lunga".

"Sono davvero felice oggi, Dio benedica tutti gli italiani".

Anche Ibrahim, dal Senegal, spera manchi poco allo sbarco.

"Non ho parole in questo momento, grazie, questo è tutto, spero di essere il benvenuto in Europa".

Sulla Sea Watch 3 che ha dovuto affrontare condizioni meteo particolarmente avverse con onde alte metri, ci sono anche otto minori.