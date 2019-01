Nuovo caso Sea Watch, Di Maio: conovocare l'ambasciatore olandese

Roma, 25 gen. (askanews) - La nave Sea Watch in mare da giorni con 47 migrandi a bordo è ferma al largo di Siracusa per proteggersi dal maltempo ma non può attraccare in porto. "A Sea Watch, per riparare dalle condizioni meteo in ulteriore peggioramento, è stato assegnato un posto di fonda a 1,4 miglia dal porto di Augusta, Marina di Melilli-Siracusa. Un 'posto di fonda' assegnato invece di un Pos", il "luogo sicuro" (place of safety) previsto dalle procedure per lo sbarco di persone soccorse in mare£ denuncia la ong Sea Watch su Twitter.

Ma il braccio di ferro con il governo italiano continua. Il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, ha detto di essere disponibile ad assistere e accogliere le persone a bordo ma di aspettare disposizioni. Anche il Comune di Napoli si è detto pronto ad aprire il porto. Di Maio però su Fb è categorico: siamo disposti alla massima collaborazione, ma la nostra linea sulle Ong non cambia.

"La nave Ong Sea Watch 3 avrà dal governo italiano supporto medico e sanitario qualora ne avesse necessità, ma la invito ancora a puntare la prua verso Marsiglia. Questa nave, come vedete in foto, batte bandiera olandese e si trova ora a pochi chilometri dalle coste italiane. Per questo ritengo opportuno convocare immediatamente l'ambasciatore olandese e chiedergli che intenzioni abbia il suo governo. Chiederanno, assieme a noi, alla Sea Watch 3 di andare a Marsiglia o li faranno sbarcare a Rotterdam?".

E il ministro dell'Interno Mattero Salvini, rispondendo al presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, che aveva parlato di sequestro dei 47 migranti, ha detto: "Nessun desiderio di sequestrare i 47 immigrati della Sea Watch. Non vediamo l ora di farli arrivare, sani e salvi, in altri Paesi europei. Nessuno spazio in Italia".