Torino, panico in piazza San Carlo: morta una seconda donna

Torino (askanews) - A Torino è morta Marisa Amato, la donna rimasta tetraplegica per le ferite riportate dopo essere stata schiacciata dalla calca scatenata dal panico in piazza San Carlo il 3 giugno 2017, in occasione della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid.

È la seconda vittima del panico che si scatenò nel centro del capoluogo piemontese in occasione della partita, dopo la donna morta dodici giorni dopo i fatti.

Negli ultimi giorni si erano manifestati i sintomi di una infezione che ha causato, come conseguenza, il peggioramento delle condizioni respiratorie. Per questo il 23 gennaio pomeriggio si era rivolta al pronto soccorso del CTO. Ricoverata, la donna ha espresso la volontà che la terapia non prevedesse mezzi invasivi.